В Киеве азербайджанец перерезал горло своему соотечественнику

2 октября, 2018 11:34

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В столице Украины - Киеве напротив Бессарабского рынка азербайджанец перерезал горло своему соотечественнику. Как сообщает Report, гражданин Азербайджана Ширзад Гусейнов 1980 г.р. нанес тяжелое ножевое ранение в области шеи гражданину Азербайджана Рашаду Абдуллаеву 1982 г.р. Раненый помещен в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция Шевченковского района города Киев задержала Ш.Гусейнова. Мубариз Асланов