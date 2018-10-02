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    В Киеве азербайджанец перерезал горло своему соотечественнику

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В столице Украины - Киеве напротив Бессарабского рынка азербайджанец перерезал горло своему соотечественнику.

    Как сообщает Report, гражданин Азербайджана Ширзад Гусейнов 1980 г.р. нанес тяжелое ножевое ранение в области шеи гражданину Азербайджана Рашаду Абдуллаеву 1982 г.р.

    Раненый помещен в реанимационное отделение больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

    Полиция Шевченковского района города Киев задержала Ш.Гусейнова.

    Мубариз Асланов

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