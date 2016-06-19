​В Киеве автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП - ФОТО

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Авария, в которой столкнулись 4 машины, произошла на улице Набережно-Крещатицкой на Почтовой площади в направлении Подола произошла авария с участием четырех авто.

Как передает Report, об этом сообщает Еспресо.TV.

Со слов одного из участников ДТП, "Опель", который принадлежит посольству Азербайджана, во время движения ударил его "ВАЗ" в заднюю часть, после чего иномарку развернуло на 180 градусов. Из-за удара ВАЗ отбросило еще на две машины, которые стояли на обочине.

Спасатели вынуждены были поливать асфальт, чтобы избежать возгорания топлива, которое разлилось. Кроме этого, пришлось доставали газовый баллон с ВАЗа, чтобы избежать взрыва.

Водителю ВАЗа и пассажиру "Опеля" медицинская помощь была оказана на месте. Оба от госпитализации отказались.

Из-за инцидента движение в направлении Подола было полностью остановлено. Окончательные обстоятельства ДТП уточняются.