В Киеве арестовали Савченко на два месяца без права на залог

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без альтернативы внесения залога депутата Верховной рады Украины Надежде Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в парламенте.

Как передает Report, прокуратура аргументировала необходимость ареста депутата возможностью покинуть страну и повлиять на ход следствия.

Подозреваемая, которой суд разрешил находиться во время заседания не в стеклянной клетке, а рядом с адвокатами, называет дело против нее политическим преследованием.

В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы. Она также объявила о голодовке.

22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал разрешение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.