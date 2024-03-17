В Кельбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший

В Кельбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Кельбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, в селе Яншаг водитель грузового автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате инцидента Л.Ахмедов (1984 г.р.) получил тяжелые травмы.

Он был госпитализирован в одну из столичных больниц. Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти ему жизнь не удалось.

Отмечается, что Л.Ахмедов занимался восстановительными работами в Кельбаджарском районе.

По факту ведется расследование.