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В Кельбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший

В Кельбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший В Кельбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
17 марта 2024 г. 16:50
В Кельбаджаре перевернулся грузовик, есть погибший

В Кельбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, в селе Яншаг водитель грузового автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате инцидента Л.Ахмедов (1984 г.р.) получил тяжелые травмы.

Он был госпитализирован в одну из столичных больниц. Несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти ему жизнь не удалось.

Отмечается, что Л.Ахмедов занимался восстановительными работами в Кельбаджарском районе.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə yük maşını aşıb, ölən var

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