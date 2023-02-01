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В Кельбаджаре автомобиль упал в реку, есть погибший и раненые

В Кельбаджаре автомобиль упал в реку, есть погибший и раненые В Кельбаджарский РОВД поступила информация о том, что автомобиль марки «Нива» не справился с управлением и перевернулся в реку Тертер в районе села Гылынджы.
Происшествия
1 февраля 2023 г. 02:15
В Кельбаджаре автомобиль упал в реку, есть погибший и раненые

В Кельбаджарский РОВД поступила информация о том, что автомобиль марки "Нива" не справился с управлением и перевернулся в реку Тертер в районе села Гылынджы.

Как передает Report, об этом сообщил старший инспектор Гянджинской районной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Отмечается, что сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия. Из автомобиля были извлечены три человека. Находившиеся в автомобиле военнослужащий и пассажир Ф.Гусейнов получили травмы. Водитель Нурлан Бабаев, 1981 года рождения погиб.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə avtomobil çaya aşıb, ölən və yaralananlar var

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