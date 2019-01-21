В Кельбаджаре автомобиль упал в ущелье, 3 армян погибли, 1 ранен

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Трое армян погибли в автомобильной катастрофе в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Житель села Гладзор Вайоцдзорской области Армении О. Г. на автомобиле "Нива" выехал за пределы проезжей части автодороги, скатился в ущелье, вследствие чего водитель и двое жителей того же села - пассажиры – скончались на месте, еще один пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован.

По факту ведется расследование.