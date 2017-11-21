В Казани за покушение на двойное убийство арестован гражданин Азербайджана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Советский райсуд Казани отправил за решетку 37-летнего гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Реальное время", он обвиняется в расстреле соотечественников из пистолета ТТ, один из них сейчас в реанимации с проникающим ранением головы.

Вину задержанный признал частично.

Преступление было совершено 18 ноября около 16 часов в торговых рядах на улице Журналистов. 37-летний подозреваемый приехал к соотечественникам 19 и 45 лет, чтобы решить вопрос своего племянника. Тот задолжал 18 тысяч рублей (300 долларов) и затянул с возвратом. Причем разговор сразу начался крайне резко - один из кредиторов будто бы ударил представителя должника по лицу. Тот в долгу не остался.

Ручная потасовка дошла до того, что хозяева встречи достали ножи, но в ход их не пустили. А гость начал стрелять, причем, по оперативным данным, часть выстрелов была сделана уже после того, как один из его пытавшихся убежать обидчиков упал.

В результате у 45-летнего мужчины врачи диагностировали несколько огнестрельных ранений головы, в том числе сквозное, а также проникающее ранение грудной клетки. Сейчас за его жизнь борются врачи. Его 19-летний родственник был ранен в ногу по касательной.

Личность 37-летнего подозреваемого и его местонахождение оперативники установили спустя несколько часов, а утром следующего дня он был задержан при выходе из подъезда, около которого его ждало такси.

При обыске в его квартире был найден пистолет ТТ с магазином и тремя патронами.