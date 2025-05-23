В Казахстане заявили об исследовании собранных материалов по делу о крушении самолета AZAL

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) находится на этапе изучения собранных материалов.

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) находится на этапе изучения собранных материалов.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев в Сенате.

"Первый - это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать", - отметил Карабаев.

Материалы для исследования находятся в Казахстане, добавил министр.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.