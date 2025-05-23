В Казахстане заявили об исследовании собранных материалов по делу о крушении самолета AZAL

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) находится на этапе изучения собранных материалов.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев в Сенате.
"Первый - это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать", - отметил Карабаев.
Материалы для исследования находятся в Казахстане, добавил министр.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.