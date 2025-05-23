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В Казахстане заявили об исследовании собранных материалов по делу о крушении самолета AZAL

В Казахстане заявили об исследовании собранных материалов по делу о крушении самолета AZAL Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) находится на этапе изучения собранных материалов.
Происшествия
23 мая 2025 г. 12:57
В Казахстане заявили об исследовании собранных материалов по делу о крушении самолета AZAL

Расследование крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) находится на этапе изучения собранных материалов.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев в Сенате.

"Первый - это сбор материалов, он был завершен. Теперь второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования. В рамках исследования наши специалисты совместно с привлеченными иностранными специалистами и ИКАО тоже, побывали в Баку, Грозном, также в Ростове-на-Дону. Это то, что сейчас могу вам сказать", - отметил Карабаев.

Материалы для исследования находятся в Казахстане, добавил министр.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на английском языке Kazakhstan says AZAL plane crash probe now focused on studying collected materials
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan nəqliyyat naziri: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı toplanmış materialların tədqiqatı aparılır

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