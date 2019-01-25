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    В Казахстане задержан и передан России еще один азербайджанец

    Астана. 22 января. REPORT.AZ/ В Казахстане еще один находившийся в розыске азербайджанец был задержан и передан в Россию.

    Как сообщает астанинское бюро Report, находившийся в розыске в России азербайджанец Мухаммед Султан оглу Чубаев 1985 г.р. был задержан в казахстанском городе Павлодар.

    Он обвиняется в членстве в организованной группировке, совершавшей разбои и кражи.

    Планируется передать задержанного в правоохранительные органы России.

    Отметим, что несколько дней назад другой находившийся в розыске в России азербайджанец Нуру Бахшы оглу Алиев был задержан в казахстанском городе Павлодар задержан и передан в РФ.

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