 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Казахстане задержан гражданин Азербайджана, объявленный в розыск по линии Интерпола

    Принимаются меры для его экстрадиции на родину

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Казахстане задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане, в Казахстане был задержан Вусал Рустамов, объявленный в розыск по ст. 120 (предумышленное убийство) и 181 (грабеж) УК.

    Принимаются меры для его экстрадиции на родину. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi