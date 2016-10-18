В Казахстане задержан гражданин Азербайджана, объявленный в розыск по линии Интерпола

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Казахстане задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане, в Казахстане был задержан Вусал Рустамов, объявленный в розыск по ст. 120 (предумышленное убийство) и 181 (грабеж) УК.

Принимаются меры для его экстрадиции на родину.