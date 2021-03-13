В Казахстане упал самолет

Четыре человека погибли

Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня около 17.20 (15.20 по бакинскому времени) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

В пресс-службе воздушной гавани РИА Новости уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана.

На борту самолета находились шесть человек: четверо погибли, еще двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по ЧС Казахстана.

"На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", — сообщили в пресс-службе МЧС.