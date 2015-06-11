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    ​В Казахстане огласили приговор четверым азербайджанским рыбакам за нарушение границы

    Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Казахстане огласили приговор четверым гражданам Азербайджана за нарушение границы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, суд признал граждан Азербайджана виновными в нарушении границы и приговорил их к лишению свободы сроком на 9 месяцев с выдворением за пределы Казахстана сроком на 5 лет. 

    Четверо азербайджанских рыбаков 10 февраля 2015 года вышли в Каспийское море с причала Пираллахи на плавательном средстве типа "Байда" и двинулись в направлении водной границы  Казахстана. При себе они не имели ни документов, ни соответствующего разрешения.

    После их задержания было проведено следствие и дело передано в суд.

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