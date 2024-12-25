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Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL

Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL Уголовное дело по крушению самолета AZAL под Актау находится на особом контроле Генпрокуратуры Кказахстана.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 13:37
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL

Уголовное дело по крушению самолета AZAL под Актау находится на особом контроле Генпрокуратуры Кказахстана.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что создана межведомственная следственно-оперативная группа для расследования обстоятельств крушения воздушного судна.

В состав группы под руководством специальных прокуроров вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

На место происшествия в составе правительственной комиссии направлен Главный транспортный прокурор.

13.10

В Казахстане начато расследование причин авиакатастрофы самолета AZAL в Актау.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

На место происшествия выехали представители МВД, транспортной полиции и прокуратуры.

Установление причин продолжается, начато досудебное расследование по ст. 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Baş Prokurorluğu AZAL-a məxsus təyyarənin qəzasının səbəblərinin təhqiqatını xüsusi nəzarətdə saxlayır - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Pre-trial investigation launched in Kazakhstan after AZAL plane crash

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