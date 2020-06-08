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В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека

В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека

Больше 50 человек были задержаны полицией на несанкционированных митингах, которые прошли 6 июня в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник сайт республиканской полиции.

В полиции заявили, что "несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня 2020 года отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов".

В информации уточняется, что "в полицию было доставлено 53 человека". "Из них 8 – привлечены к административной ответственности, в том числе 7 – оштрафованы, 1 – предупрежден. В отношении двух нарушителей ... проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены", - сообщили в полиции.

В Нур-Султане и Алма-Ате 6 июня прошли акции протеста. С призывом к своим сторонникам выйти на митинг обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. 

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