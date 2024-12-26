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В Казахстан прибыла делегация Госагентства гражданской авиации Азербайджана и AZAL

В Казахстан прибыла делегация Госагентства гражданской авиации Азербайджана и AZAL В Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Происшествия
26 декабря 2024 г. 08:53
В Казахстан прибыла делегация Госагентства гражданской авиации Азербайджана и AZAL

В Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Министерства транспорта.

"Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана", - указали в ведомстве.

В Казахстан также вылетели представители производителя воздушного судна Embraer и CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии).

"Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте профильного ведомства находятся на месте авиационного происшествия, где проводят полевой этап расследования", - добавили в Минтрансе.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan, and Brazil to jointly investigate plane crash
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycan və Braziliya ilə birlikdə təyyarə qəzasını araşdıracaq

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