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    В Каспийском море вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море вновь произошло землетрясение.

    Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    По сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 14:25:43 по местному времени.

    Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.

    ***09:31

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 08:36:11 по местному времени.

    Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.

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