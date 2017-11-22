В Каспийском море вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море вновь произошло землетрясение.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 14:25:43 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.

***09:31

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 08:36:11 по местному времени.

Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.