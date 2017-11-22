В Каспийском море вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море вновь произошло землетрясение.
Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 14:25:43 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.
***09:31
Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 08:36:11 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 3.2, глубиной 60 км не было ощутимым.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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