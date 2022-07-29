В Каспийском море утонули два рыбака

В Каспийском море утонули два рыбака.

В Каспийском море утонули два рыбака.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что вечером 28 июля на горячую телефонную линию МЧС “112” поступила информация о том, что на берегу моря на территории поселка Локбатан Гарадагского района Баку два человека во время рыбалки по неосторожности упали в воду, в результате чего утонули.

После получения информации к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа “Баку” Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Поиски были временно приостановлены из-за наступления вечера.

На данный момент поиски продолжаются.