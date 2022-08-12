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В Каспийском море утонули 4 человека 

В Каспийском море утонули 4 человека  В Каспийском море утонули 4 человека.
Происшествия
12 августа 2022 г. 19:42
В Каспийском море утонули 4 человека 

В Каспийском море утонули 4 человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Новханы Абшеронского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.

Также на горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Ниязоба Хачмазского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.

К местам происшествия привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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