В Каспийском море утонули 4 человека

В Каспийском море утонули 4 человека.

В Каспийском море утонули 4 человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Новханы Абшеронского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.

Также на горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Ниязоба Хачмазского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.

К местам происшествия привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.