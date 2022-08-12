В Каспийском море утонули 4 человека.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Новханы Абшеронского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.
Также на горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в селе Ниязоба Хачмазского района в море (неконтролируемая территория) утонули 2 человека.
К местам происшествия привлечены водолазно-поисковые группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.