В Каспийском море спасли с лодки двух человек

В Каспийском море спасатели эвакуировали с неисправной лодки двух человек.

В Каспийском море спасатели эвакуировали с неисправной лодки двух человек.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

По информации, 16 января в 16:50 в отдел берегового контроля Кялядяхня Южного регионального управления береговой охраны Государственной пограничной службы поступил сигнал о том, что два человека застряли на лодке в 6 милях от берега из-за неисправности двигателя.

На поиски были направлены сотрудники отряда берегового контроля на пограничном катере "Туфан". В 18:45 спасателям удалось обнаружить и эвакуировать на берег жителей села Шахагаджы Астаринского района.