О нас

В Каспийском море спасли с лодки двух человек

В Каспийском море спасли с лодки двух человек В Каспийском море спасатели эвакуировали с неисправной лодки двух человек.
Происшествия
17 января 2024 г. 14:15
В Каспийском море спасли с лодки двух человек

В Каспийском море спасатели эвакуировали с неисправной лодки двух человек.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

По информации, 16 января в 16:50 в отдел берегового контроля Кялядяхня Южного регионального управления береговой охраны Государственной пограничной службы поступил сигнал о том, что два человека застряли на лодке в 6 милях от берега из-за неисправности двигателя.

На поиски были направлены сотрудники отряда берегового контроля на пограничном катере "Туфан". В 18:45 спасателям удалось обнаружить и эвакуировать на берег жителей села Шахагаджы Астаринского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərdə batmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxslər xilas edilib

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi