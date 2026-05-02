В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 02 мая, 2026
- 10:40
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.
Как сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы в 09:50 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.
