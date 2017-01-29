В Каспийском море произошло землетрясение

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В акватории Каспия 29 января произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря примерно в 14:06 по местному времени.

Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 47 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Координаты гипоцентра 39.57 северной широты, 51. 49 восточной долготы.