 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Его сила составила 3,3 балла

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В акватории Каспия 29 января произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.

    Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря примерно в 14:06 по местному времени.

    Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 47 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

    Координаты гипоцентра 39.57 северной широты, 51. 49 восточной долготы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi