В Каспийском море произошло землетрясение

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В акватории Каспия 29 января произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря примерно в 14:06 по местному времени.
Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 47 километров. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Координаты гипоцентра 39.57 северной широты, 51. 49 восточной долготы.
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