В Каспийском море произошел пожар на судне снабжения

В Каспийском море произошел пожар на судне снабжения.

В Каспийском море произошел пожар на судне снабжения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на судне снабжения в открытом море в Каспийском море примерно в 70 км от берега.

В связи с инцидентом незамедлительно были проинформированы соответствующие органы, начата пожарно-спасательная операция с привлечением соответствующих сил министерства.

"В результате проведенных мероприятий члены экипажа, находившиеся на горящем судне, были эвакуированы на другие находящиеся поблизости суда. В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются", - заявили в МЧС.