О нас

В Каспийском море обнаружено тело

В Каспийском море обнаружено тело В Каспийском море на бульваре Белого города в Баку обнаружено тело.
Происшествия
29 июня 2025 г. 19:44
В Каспийском море обнаружено тело

В Каспийском море на бульваре Белого города в Баку обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На горячую линию "112" ведомства поступило обращение помочь извлечь из воды тело одного человека, которое было обнаружено приблизительно в 3 км от ближайшего пункта спасения на водах на неконтролируемой территории.

По вызову задействованы профильные силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В рамках проведенных мероприятий тело человека было извлечено из воды и передано по назначению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xəzərdə meyit aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi