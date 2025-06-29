В Каспийском море обнаружено тело

В Каспийском море на бульваре Белого города в Баку обнаружено тело.

В Каспийском море на бульваре Белого города в Баку обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На горячую линию "112" ведомства поступило обращение помочь извлечь из воды тело одного человека, которое было обнаружено приблизительно в 3 км от ближайшего пункта спасения на водах на неконтролируемой территории.

По вызову задействованы профильные силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В рамках проведенных мероприятий тело человека было извлечено из воды и передано по назначению.