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В Каспийском море обнаружена противотанковая мина

В Каспийском море обнаружена противотанковая мина Пиротехники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на основании поступившей информации осмотрели обнаруженный на побережье Каспийского моря в городе Лянкяран снаряд.
Происшествия
23 октября 2021 г. 13:39
В Каспийском море обнаружена противотанковая мина

Пиротехники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на основании поступившей информации осмотрели обнаруженный на побережье Каспийского моря в городе Лянкяран снаряд.

Как сообщили Report в МЧС, осмотр установил, что обнаруженный снаряд представляет собой боевую противотанковую мину ТМ-57 без взрывателя. Мина была извлечена с соблюдением необходимых мер безопасности и вывезена с территории на специальном автомобиле Службы для дальнейшей утилизации.

Осмотр места происшествия не выявил иных опасных или подозрительных предметов.

Кроме того, на "горячую линию" 112 МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов во время буровых работ, выполняемых ОАО "Азеришыг" в городе Сумгайыт. Пиротехники Службы спасения особого риска при осмотре территории обнаружили пригодные для боя, однако лишенные взрывателя три ручные гранаты Ф-1. Боеприпасы были вывезены с территории пиротехниками службы. Иных опасных или подозрительных предметов на территории не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizində tank əlehinə mina aşkarlanıb

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