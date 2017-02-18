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    В Каспийском море найден труп мужчины

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Труп найденный на поверхности Каспийского моря в расстоянии 1 миля от берега был выведен на сушу. Как сообщает “Report”, об этом распространил информацию пресс-центр Государственной пограничной службы. 

    Согласно информации, вчера в 17:20 пограничный наряд осуществлявший береговой контроль границ на территории Пирсаата Гарадагского района на поверхности Каспийского моря в расстоянии 1 миля от берега обнаружили труп. 

    В результате осуществленных мероприятий, труп мужчины примерно 45-50 лет был выведен на сушу.

    По факту ведется расследование.

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