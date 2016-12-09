В Каспийском море найден труп неизвестого мужчины

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В азербайджанском секторе Каспийского моря найден труп неизвестного мужчины в возрасте 40-45 лет.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Бильгях Сабунчинского района города Баку.

Согласно информации, на пляже в Бильгях найден труп мужчины в возрасте 40-45 лет. Сотрудники правоохранительных органов передали тело в Сабунчинский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Труп стал неузнаваем, так как некоторое время находился в воде.

На теле не были обнаружены признаки насилия.

По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.