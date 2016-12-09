 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Каспийском море найден труп неизвестого мужчины

    Труп стал неузнаваем, так как некоторое время находился в воде

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В азербайджанском секторе Каспийского моря найден труп неизвестного мужчины в возрасте 40-45 лет.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Бильгях Сабунчинского района города Баку. 

    Согласно информации, на пляже в Бильгях найден труп мужчины в возрасте 40-45 лет. Сотрудники правоохранительных органов передали тело в Сабунчинский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Труп стал неузнаваем, так как некоторое время находился в воде.

    На теле не были обнаружены признаки насилия. 

    По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi