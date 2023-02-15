ANAMA приобрела новые автомобили скорой медицинской помощи

В целях расширения материально-технической базы Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) приобрела 24 новых автомобиля скорой помощи.

В целях расширения материально-технической базы Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) приобрела 24 новых автомобиля скорой помощи.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В агентстве отметили, что при проведении работ по разминированию, проводимых в соответствии с Международными стандартами разминирования, обеспечение безопасности полевых работников, оказание первой помощи пострадавшему медицинским персоналом с соответствующими знаниями и опытом и организация его немедленной эвакуации с места происшествия является одним из важных факторов. Приобретенные автомобили медицинской помощи оснащены необходимым оборудованием.

Машины скорой медицинской помощи будут обслуживать сотрудников ANAMA, задействованных в операциях по разминированию в Карабахе. 24 машины скорой помощи, переданные ведомству, будут задействованы в полевых операциях на освобожденных территориях.

Автомобили медицинской помощи специального назначения марки «Газель Бизнес 221717» оснащены необходимым медицинским оборудованием. Автомобили скорой медицинской помощи (4х4) предназначены для комфортного и безопасного передвижения в условиях бездорожья.

Следует отметить, что сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию имеют медицинскую страховку, а также от несчастных случаев.