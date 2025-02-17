В Карабахе и Восточном Зангезуре за неделю от мин и боеприпасов очищено свыше 900 га

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На освобожденных территориях Азербайджана с 10 по 16 февраля обнаружена и обезврежена 51 противотанковая мина, а также 122 противопехотных мин и 306 неразорвавшихся боеприпасов (НБП).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин за неделю расчищена территория, площадью 935,6 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились со стороны ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.