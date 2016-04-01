Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала в своей квартире около 100 граждан Азербайджана и Узбекистана

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Калуге задержана 26-летняя местная жительница за фиктивную регистрацию в своей двухкомнатной квартире 92 граждан Азербайджана и Узбекистана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Для выяснения всех обстоятельств участковыми уполномоченными полиции в рамках проверки квартиры были опрошены соседи, которые пояснили, что иностранцы в указанной квартире никогда не проживали. Хозяйка квартиры также подтвердила данный факт и призналась, что за оказываемые услуги с каждого она получала денежное вознаграждение в размере от одной до двух тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до трех лет лишения свободы.