В России опрокинулся автобус с гражданами Азербайджана, 10 человек ранено

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Десять человек, в том числе семь детей, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана в Черноземельском районе Калмыкии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в экстренных службах республики.

"На автодороге "Комсомольский – Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку. По предварительным данным, в больницу Комсомольска доставлены десять человек, в том числе семь детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в микроавтобусе находились свыше десяти граждан Азербайджана. Обстоятельства ДТП выясняются.