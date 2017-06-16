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    В России опрокинулся автобус с гражданами Азербайджана, 10 человек ранено

    Пострадавшие доставлены в больницу Комсомольска, среди них семь детей

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/  Десять человек, в том числе семь детей, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса с гражданами Азербайджана в Черноземельском районе Калмыкии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в экстренных службах республики.

    "На автодороге "Комсомольский – Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку. По предварительным данным, в больницу Комсомольска доставлены десять человек, в том числе семь детей", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, в микроавтобусе находились свыше десяти граждан Азербайджана. Обстоятельства ДТП выясняются.

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