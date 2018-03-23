В Калифорнии автомобиль с пропаном въехал в ворота авиабазы и взорвался, есть погибший

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Автомобиль с цистернами, наполненными пропаном, прорвался через ворота военной базы Трэвис в Калифорнии и загорелся.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что машина прорвалась через КПП и загорелась. Водитель погиб на месте. Кроме него никто не пострадал. Как сообщили в полиции, мужчина намеренно въехал на авиабазу и поджог автомобиль.

Его личность установлена, но его в интересах следствия не оглашается. Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе, теракт и самоубийство.

Делом занимается ФБР и Отдел специальных расследований ВВС США.