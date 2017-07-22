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    В Кайсери столкнулись управляемые гражданами Азербайджана и Турции автомобили, погибли 4 студента

    Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу Кайсери

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Управляемый гражданином Азербайджана грузовой автомобиль совершил аварию в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, происшествие произошло в Кайсери.

    Управляемый гражданином Азербайджана Рагимом Бадаловым грузовой автомобиль TIR с государственным номерным знаком 90-JO-998 столкнулся с легковым автомобилем с государственным номерным знаком 38-ZU-010, управляемым гражданином Турции Эрканом Четинером.

    В результате аварии четверо находившихся в легковом автомобиле человек – Дженк Йолдаш, Сабри Оджак, Омер Фарук Беяз и Ахмет Аслымтюрк погибли на месте происшествия. Сообщается, что все четверо погибших были студентами.

    Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу Кайсери.

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