В Кайсери столкнулись управляемые гражданами Азербайджана и Турции автомобили, погибли 4 студента

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Управляемый гражданином Азербайджана грузовой автомобиль совершил аварию в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, происшествие произошло в Кайсери.

Управляемый гражданином Азербайджана Рагимом Бадаловым грузовой автомобиль TIR с государственным номерным знаком 90-JO-998 столкнулся с легковым автомобилем с государственным номерным знаком 38-ZU-010, управляемым гражданином Турции Эрканом Четинером.

В результате аварии четверо находившихся в легковом автомобиле человек – Дженк Йолдаш, Сабри Оджак, Омер Фарук Беяз и Ахмет Аслымтюрк погибли на месте происшествия. Сообщается, что все четверо погибших были студентами.

Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу Кайсери.