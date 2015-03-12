​В Кабардино-Балкарии задержан гражданин Азербайджана, находившийся в розыске

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 10 марта 2015 г. на Федеральном контрольно-пропускном пункте "Урух" остановлена автомашина "Мерседес" под управлением 40-летнего гражданина Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, при проверке документов выяснилось, что находившийся в салоне автомашины 44-летний соотечественник водителя находится в розыске по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Инициатор розыска – ГУ МВД России по г. Москве проинформирован. Мужчина задержан.