В Сураханском районе граждане передали полиции незаконно хранившееся оружие

В Йени Гюняшли и Зыхе граждане сдали в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

В Йени Гюняшли и Зыхе граждане сдали в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления полиции Сураханского района, трое жителей поселка Йени Гюнешли и Зых, обратившиеся в 33-й отдел полиции, добровольно передали сотрудникам подразделения в общей сложности три охотничьих ружья, которые незаконно хранили их умершие родственники.

Всем троим гражданам была объявлена благодарность за поддержку принимаемых профилактических мер в направлении сдачи незаконно хранящегося у населения огнестрельного оружия.