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В Сураханском районе граждане передали полиции незаконно хранившееся оружие

В Сураханском районе граждане передали полиции незаконно хранившееся оружие В Йени Гюняшли и Зыхе граждане сдали в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
Происшествия
9 января 2024 г. 20:25
В Сураханском районе граждане передали полиции незаконно хранившееся оружие

В Йени Гюняшли и Зыхе граждане сдали в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления полиции Сураханского района, трое жителей поселка Йени Гюнешли и Зых, обратившиеся в 33-й отдел полиции, добровольно передали сотрудникам подразделения в общей сложности три охотничьих ружья, которые незаконно хранили их умершие родственники.

Всем троим гражданам была объявлена благодарность за поддержку принимаемых профилактических мер в направлении сдачи незаконно хранящегося у населения огнестрельного оружия.

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