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    В Йемене организовано нападение на военный парад, есть погибшие и раненые

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Йемене организовано нападение на военный парад. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате нападения с помощью беспилотника на мероприятие на военной базе Аль-Анед в городе Лахдж погибли и ранены военнослужащие. 

    По предварительной информации, среди более 10 раненых есть также высокопоставленные военные. 

    Информации о точном количестве жертв пока нет. 

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