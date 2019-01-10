В Йемене организовано нападение на военный парад, есть погибшие и раненые

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Йемене организовано нападение на военный парад.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате нападения с помощью беспилотника на мероприятие на военной базе Аль-Анед в городе Лахдж погибли и ранены военнослужащие.

По предварительной информации, среди более 10 раненых есть также высокопоставленные военные.

Информации о точном количестве жертв пока нет.