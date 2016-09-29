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    В известной компании в Баку совершена кража

    Задержан подозреваемый в совершении кражи

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В административном здании известной компании в Баку совершена кража.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, из административного здания ООО Bakı Elektrik Tökmə, расположенного в Наримановском районе, украдены 1 804 маната, алюминиевые металлические части на сумму 72 100 манатов и камеры наблюдения. 

    По подозрению в совершении кражи задержан житель Агдамского района Маис Ибадов.

    Расследование по данному факту продолжается.

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