Мингячевир. 1 марта. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Мингячевир произошел смертельный случай.
Ширванское бюро Report сообщает, что состояние сотрудницы делопроизводственного отдела управления, Интизар Мамедовой 1956-го рождения, резко ухудшилось из-за сердечного приступа.
Несмотря на попытки окружающих, его жизнь спасти не удалось.
Интизар Мамедова на протяжении долгих лет трудилась при общем отделе Исполнительной власти города Мингячевир, а также работала в приемном отделе заместителей главы Исполнительной власти.
Valeh DadaşovАвтор новости
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