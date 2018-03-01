Мингячевир. 1 марта. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Мингячевир произошел смертельный случай.

Ширванское бюро Report сообщает, что состояние сотрудницы делопроизводственного отдела управления, Интизар Мамедовой 1956-го рождения, резко ухудшилось из-за сердечного приступа.

Несмотря на попытки окружающих, его жизнь спасти не удалось.

Интизар Мамедова на протяжении долгих лет трудилась при общем отделе Исполнительной власти города Мингячевир, а также работала в приемном отделе заместителей главы Исполнительной власти.