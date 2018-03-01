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    В Исполнительной власти города Мингячевир произошел смертельный случай

    Сотрудница управления скончалась на рабочем месте

    Мингячевир. 1 марта. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Мингячевир произошел смертельный случай.

    Ширванское бюро Report сообщает, что состояние сотрудницы делопроизводственного отдела управления, Интизар Мамедовой 1956-го рождения, резко ухудшилось из-за сердечного приступа.

    Несмотря на попытки окружающих, его жизнь спасти не удалось.

    Интизар Мамедова на протяжении долгих лет трудилась при общем отделе Исполнительной власти города Мингячевир, а также работала в приемном отделе заместителей главы Исполнительной власти.

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