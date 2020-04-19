​В Испании продлили режим повышенной готовности

Pedro Sanches https://report.az/storage/news/d71c4efa29e15f6e3edefdaa954c4cde/77cfb94d-2004-4822-8a59-4a468cbdc8c6_292.jpg

Правительство Испании продлило режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на об этом заявил глава кабмина Педро Санчес в телеобращении к населению вечером 18 апреля.

Соответствующий режим продлится в стране до 9 мая. Теперь решение кабмина должна одобрить нижняя палата парламента — Конгресс депутатов. По словам Санчеса, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране сейчас отменить меры по изоляции невозможно.

При этом он отметил, что с 27 апреля в стране будет сделано послабление для детей, которое позволит им выходить на улицу.