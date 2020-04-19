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В Испании продлили режим повышенной готовности

​В Испании продлили режим повышенной готовности

Pedro Sanches

Правительство Испании продлило режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на об этом заявил глава кабмина Педро Санчес в телеобращении к населению вечером 18 апреля.

Соответствующий режим продлится в стране до 9 мая. Теперь решение кабмина должна одобрить нижняя палата парламента — Конгресс депутатов. По словам Санчеса, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране сейчас отменить меры по изоляции невозможно.

При этом он отметил, что с 27 апреля в стране будет сделано послабление для детей, которое позволит им выходить на улицу.

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