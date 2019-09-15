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В Исмайыллы медведь растерзал местного жителя

В Исмайыллы медведь растерзал местного жителя

В Исмайыллинском районе медведь напал на местного жителя.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел во дворе дома Расулова Исмайыла Ягуб оглу, 1950-го года рождения, когда он собирал шиповник.

Местный житель, на которого неожиданно напал медведь, получил травму глаз, лица, рук и спины.

Он потерял много крови, но врачи смогли спасти ему жизнь.

Во время происшествия члены семьи И. Расулова подняли шум и напугали медведя, тем самым смогли спасти его от животного.

Напуганный медведь сбежал со двора.

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