В Исмайыллы медведь растерзал местного жителя

В Исмайыллинском районе медведь напал на местного жителя.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел во дворе дома Расулова Исмайыла Ягуб оглу, 1950-го года рождения, когда он собирал шиповник.

Местный житель, на которого неожиданно напал медведь, получил травму глаз, лица, рук и спины.

Он потерял много крови, но врачи смогли спасти ему жизнь.

Во время происшествия члены семьи И. Расулова подняли шум и напугали медведя, тем самым смогли спасти его от животного.

Напуганный медведь сбежал со двора.