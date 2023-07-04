В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений

Сотрудниками Исмаиллинского районного управления полиции проведено несколько операций против выращивающих наркосодержащие растения лиц, есть задержанные.
Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе одного из мероприятий был задержан подозреваемый в культивации наркосодержащих растений житель города Исмаиллы Ильгар Мамедов. Во дворе его дома было обнаружено 25 кустов конопли.
В ходе другой операции был задержан житель района Талех Демирли. Было обнаружено и изъято в качестве вещдоков 13 выращенных им кустов конопли общим весом около 4 кг.
По фактам в Исмаиллинском РОП возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.