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В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений

В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений Сотрудниками Исмаиллинского районного управления полиции проведено несколько операций против выращивающих наркосодержащие растения лиц, есть задержанные.
Происшествия
4 июля 2023 г. 15:59
В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений

Сотрудниками Исмаиллинского районного управления полиции проведено несколько операций против выращивающих наркосодержащие растения лиц, есть задержанные.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе одного из мероприятий был задержан подозреваемый в культивации наркосодержащих растений житель города Исмаиллы Ильгар Мамедов. Во дворе его дома было обнаружено 25 кустов конопли.

В ходе другой операции был задержан житель района Талех Демирли. Было обнаружено и изъято в качестве вещдоков 13 выращенных им кустов конопли общим весом около 4 кг.

По фактам в Исмаиллинском РОП возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

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