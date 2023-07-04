В Исмаиллы задержаны культиваторы наркосодержащих растений

Сотрудниками Исмаиллинского районного управления полиции проведено несколько операций против выращивающих наркосодержащие растения лиц, есть задержанные.

Сотрудниками Исмаиллинского районного управления полиции проведено несколько операций против выращивающих наркосодержащие растения лиц, есть задержанные.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе одного из мероприятий был задержан подозреваемый в культивации наркосодержащих растений житель города Исмаиллы Ильгар Мамедов. Во дворе его дома было обнаружено 25 кустов конопли.

В ходе другой операции был задержан житель района Талех Демирли. Было обнаружено и изъято в качестве вещдоков 13 выращенных им кустов конопли общим весом около 4 кг.

По фактам в Исмаиллинском РОП возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.