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В Исмаиллы задержан культиватор конопли

В Исмаиллы задержан культиватор конопли В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли
Происшествия
6 мая 2021 г. 11:08
В Исмаиллы задержан культиватор конопли

Сотрудники Исмаиллинского РУП провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту и культивированию наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе операции был задержан житель села Муджухафтаран Эльвин Меджидов.

Было установлено, что он культивировал наркотические средства в лесистой местности в селе Галынджаг. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeşədə narkotik becərən şəxs tutuldu

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