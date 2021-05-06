В Исмаиллы задержан культиватор конопли

В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли

Сотрудники Исмаиллинского РУП провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту и культивированию наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе операции был задержан житель села Муджухафтаран Эльвин Меджидов.

Было установлено, что он культивировал наркотические средства в лесистой местности в селе Галынджаг. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли.

По факту возбуждено уголовное дело.