В Исмаиллы задержан культиватор конопли

Сотрудники Исмаиллинского РУП провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту и культивированию наркотических средств.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе операции был задержан житель села Муджухафтаран Эльвин Меджидов.
Было установлено, что он культивировал наркотические средства в лесистой местности в селе Галынджаг. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли.
По факту возбуждено уголовное дело.