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В Исмаиллы задержан бывший заключенный

В Исмаиллы задержан бывший заключенный В Исмаиллинском районе совершена кража.
Происшествия
15 июня 2021 г. 11:52
В Исмаиллы задержан бывший заключенный

В Исмаиллинском районе совершена кража.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в райотдел полиции поступило обращение о краже овец в одном из фермерских хозяйств, расположенных на территории села Эюббейли.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жителем Лачинского района Ясином Ахмедовым были похищены 5 голов овец. Как оказалось, задержанный ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

В своих показаниях задержанный заявил, что продавал похищенных овец в Баку. В ходе расследования было раскрыто еще одно преступление Я.Ахмедова. Выяснилось, что некогда им был похищен мобильный телефон жителя Агсуинского района Лятифа Ибрагимова.

По фактам возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda oğurluq və dələduzluq edən keçmiş məhkum saxlanıldı

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