В Исмаиллы выявлен факт жестокого обращения с крупным рогатым скотом - ФОТО

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе выявлен факт жестокого обращения с крупным рогатым скотом.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гирк.
Ночью неизвестные вырезали вымя около 40 голов крупного рогатого скота. Сначала местные жители приняли это за какую-то болезнь и обратились в Ветеринарное управление Исмаиллинского района. Осмотрев животных, ветеринары пришли к заключению, что кто-то преднамеренно вырезал животным молочные железы. Сотрудники Ветеринарного управления Исмаиллинского района оказали животным необходимую помощь и взяли под контроль.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости