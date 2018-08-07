В Исмаиллы выявлен факт жестокого обращения с крупным рогатым скотом - ФОТО

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе выявлен факт жестокого обращения с крупным рогатым скотом.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Гирк.

Ночью неизвестные вырезали вымя около 40 голов крупного рогатого скота. Сначала местные жители приняли это за какую-то болезнь и обратились в Ветеринарное управление Исмаиллинского района. Осмотрев животных, ветеринары пришли к заключению, что кто-то преднамеренно вырезал животным молочные железы. Сотрудники Ветеринарного управления Исмаиллинского района оказали животным необходимую помощь и взяли под контроль.

По факту ведется расследование.