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В Исмаиллы выявлен факт преднамеренного поджога на приусадебной территории

В Исмаиллы выявлен факт преднамеренного поджога на приусадебной территории В Исмаиллинском районе выявлен факт преднамеренного поджога на приусадебной территории.
Происшествия
17 мая 2023 г. 13:19
В Исмаиллы выявлен факт преднамеренного поджога на приусадебной территории

В Исмаиллинском районе выявлен факт преднамеренного поджога на приусадебной территории.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре на приусадебной территории жителя села Исмаиллы.

В результате оперативного вмешательства сил пожарной охраны МЧС, пожар был потушен, предотвращено распространение на близлежащую лесную зону.

В ходе предварительного расследования, проведенного Государственной службой пожарного контроля МЧС, установлено, что поджог был преднамеренно совершен Адалятом Ингилаб оглу Искендеровым. А.Искендеров вину признал.

Собранные по факту материалы переданы в соответствующие инстанции для дачи юридической оценки.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda həyətyanı sahədə yanğının qəsdən törədildiyi məlum olub

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