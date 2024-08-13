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В Исмаиллы в результате оползня повреждена дорога

В Исмаиллы в результате оползня повреждена дорога Представительство исполнительной власти поселка Баскал Исмаиллинского района осведомлено о текущем состоянии дороги в связи с произошедшим оползнем.
Происшествия
13 августа 2024 г. 11:35
В Исмаиллы в результате оползня повреждена дорога

Представительство исполнительной власти поселка Баскал Исмаиллинского района осведомлено о текущем состоянии дороги в связи с произошедшим оползнем.

Об этом Report заявил представитель исполнительной власти поселка Новруз Асадов.

По его словам, сотрудники Дорожно-эксплуатационного управления №9 Исмаиллинского района для оценки ситуации прибыли на участок дороги, где произошел оползень.

Асадов заявил, что дорога будет восстановлена в ближайшие дни.

11:08

В результате оползня просел участок автомобильной дороги, проходящей через поселок Баскал Исмаиллинского района.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, автомобили продолжают двигаться по поврежденному участку дороги.

Жители села жалуются на бездействие профильных структур. Они отмечают, что наряду с жителями в зоне риска находятся и приезжающие в село туристы.

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