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    В Исмаиллы в результате дорожной аварии пострадал офицер полиции

    Инцидент произошел на 92 км дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Исмаиллы произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на 92 км дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

    Вышедший из-под управления на опасный поворот автомобиль марки "Нива" столкнулся с деревом у обочины. В результате находящийся в автомобиле сотрудник полиции Сафарли Айхан Валех оглу 1989 г.р. получил различные травмы.

    Пострадавший Айхан Сафарли служит на позиции оперативника в отделении полиции Шекинского района.

    По факту ведется расследование.

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