В Исмаиллы в результате дорожной аварии пострадал офицер полиции

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Исмаиллы произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на 92 км дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Вышедший из-под управления на опасный поворот автомобиль марки "Нива" столкнулся с деревом у обочины. В результате находящийся в автомобиле сотрудник полиции Сафарли Айхан Валех оглу 1989 г.р. получил различные травмы.

Пострадавший Айхан Сафарли служит на позиции оперативника в отделении полиции Шекинского района.

По факту ведется расследование.