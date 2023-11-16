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В Исмаиллы с начала года у граждан изъяли 41 ружье

В Исмаиллы с начала года у граждан изъяли 41 ружье Сотрудники полиции с начала года изъяли у жителей Исмаиллинского района в целом 41 единицу незаконно хранившегося огнестрельного оружия.
Происшествия
16 ноября 2023 г. 19:18
В Исмаиллы с начала года у граждан изъяли 41 ружье

Сотрудники полиции с начала года изъяли у жителей Исмаиллинского района в целом 41 единицу незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

Об этом сообщили Report из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

Отмечается, что сотрудники отдела полиции Исмаиллинского района продолжают оперативные мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

В частности, у жителя района было обнаружено и изъято незаконно хранящееся охотничье ружье марки “ИЖ”.

Кроме того, с начала года у граждан изъято и передано по назначению в общей сложности 41 охотничье ружье, хранящееся без соответствующих документов.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda vətəndaşlardan 41 ov tüfəngi götürülüb

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