В Исмаиллы с начала года у граждан изъяли 41 ружье

Сотрудники полиции с начала года изъяли у жителей Исмаиллинского района в целом 41 единицу незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции с начала года изъяли у жителей Исмаиллинского района в целом 41 единицу незаконно хранившегося огнестрельного оружия.

Об этом сообщили Report из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

Отмечается, что сотрудники отдела полиции Исмаиллинского района продолжают оперативные мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

В частности, у жителя района было обнаружено и изъято незаконно хранящееся охотничье ружье марки “ИЖ”.

Кроме того, с начала года у граждан изъято и передано по назначению в общей сложности 41 охотничье ружье, хранящееся без соответствующих документов.