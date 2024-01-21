В Исмаиллы столкнулись автомобили, есть пострадавший

В селе Эйюббейли Исмаиллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В селе Эйюббейли Исмаиллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report , информация об этом поступила на службу горячей линии "112" МЧС.

По вызову были задействованы спасатели районного подразделения Государственной службы пожарной охраны ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что при столкновении двух "Мерседес" водитель одного из транспортных средств оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Спасатели с применением специальных средств извлекли водителя из транспортного средства и передали его бригаде скорой помощи.

По факту ведется расследование.