В Исмаиллы сотрудник полиции пострадал при ДТП

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report , на автодороге Исмаиллы-Ивановка столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ 2107".

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водители транспортных средств, житель села Русан Фахраддин Махяддин оглу Мамедов, 1976 года рождения, и Саддам Фаррух оглу Бахрамли, 1995 года рождения. Последний является сотрудником патрульно-постовой службы Исмаиллинского районного отдела полиции.

Пострадавших доставили в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.