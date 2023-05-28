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В Исмаиллы сотрудник полиции пострадал при ДТП

В Исмаиллы сотрудник полиции пострадал при ДТП В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
28 мая 2023 г. 17:10
В Исмаиллы сотрудник полиции пострадал при ДТП

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, на автодороге Исмаиллы-Ивановка столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ 2107".

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водители транспортных средств, житель села Русан Фахраддин Махяддин оглу Мамедов, 1976 года рождения, и Саддам Фаррух оглу Бахрамли, 1995 года рождения. Последний является сотрудником патрульно-постовой службы Исмаиллинского районного отдела полиции.

Пострадавших доставили в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda baş verən qəzada polis əməkdaşı xəsarət alıb

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