В Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха

Предпринимателям рассказали о важности серьезного следования требованиям и рекомендациям Оперативного штаба

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия на территории района с целью обеспечения правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции посетили расположенные на территории района центры отдыха, провели с владельцами объектов просветительские беседы.

Предпринимателям рассказали о важности серьезного следования требованиям и рекомендациям Оперативного штаба.

Была отмечена необходимость предотвращения собирания людей в группы, использования медмасок в закрытых местах и обеспечения других правил социальной изоляции.