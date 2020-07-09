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Report Georgia

В Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха 

В Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Предпринимателям рассказали о важности серьезного следования требованиям и рекомендациям Оперативного штаба
Происшествия
9 июля 2020 г. 10:59
В Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха 

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия на территории района с целью обеспечения правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции посетили расположенные на территории района центры отдыха, провели с владельцами объектов просветительские беседы. 

Предпринимателям рассказали о важности серьезного следования требованиям и рекомендациям Оперативного штаба.

Была отмечена необходимость предотвращения собирания людей в группы, использования медмасок в закрытых местах и обеспечения других правил социальной изоляции.

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